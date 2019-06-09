الحلفي وبمناسبة الذكرى الخامسة لفاجعة سبايكر : نترقب من مجلس النواب اقرار قانون شهداء سبايكر من اجمل ضمان حقوق الضحايا

2019/06/09 | 21:10

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- عدت عضو المفوضية العليا لحقوق الانسان الدكتورة فاتن الحلفي وعضو الفريق الوطني للمقابر الجماعية ، عدم إقرار قانون شهداء سبايكر حتى اليوم تقصيرا واضحا بحقوق الضحايا وعدم انصاف لحقوق ذويهم .واضافت الحلفي ان حجم الانتهاكات الوحشية التي مرت بالعراق ، جعلت البعض يتناسى حجم الجريمة المرتكبة ونتائجها على المدى البعيد والتي ارتقت الى مصاف […]

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