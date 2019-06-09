وفد تجاري إيراني يتوجه الى العراق

2019/06/09 | 21:12

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلن رئيس غرفة التجارة والصناعة والمناجم والزراعة في مدينة جرجان مركز محافظة كلستان /شمال ايران/، أمير يوسفي، الأحد، ان وفداً يضم 30 تاجرا من المحافظة توجه الى العراق للمشاركة

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