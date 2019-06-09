الزراعة تدعو الى منع دخول المحاصيل الممنوعة من الاستيراد

2019/06/09 | 21:12

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- دعت وزارة الزراعة ، الاحد، الى تشديد الاجراءات من قبل مديرية المنافذ الحدودية والكمارك وكافة المنافذ العراقية بمنع دخول المحاصيل الزراعية الممنوعة من الاستيراد وفق الروزنامة الزراعية لوفرتها محليا.

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