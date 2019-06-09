المثنى: مناطق البادية شهدت زراعة اكثر من محصول خلال الموسمين الماضيين

2019/06/09 | 21:12

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كشف اتحاد الجمعيات الفلاحية في المثنى ،الأحد ،عن تطور كبير في زراعة الخضروات في مناطق بادية المحافظة ، فيما دعا إلى زيادة الدعم الحكومي للمنتوج المحلي في ذلك المجال.

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