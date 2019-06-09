3 مقالات عن العراق في الصحف العربية يوم الاثنين

2019/06/09 | 21:24

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- 1 أطفال الـ«دواعش» د.شملان يوسف العيسى الاتحاد الاماراتية قرر العراق تسليم ألف طفل أجنبي من أبوين إرهابيين إلى بلدانهم، وذكر تقرير صادر عن مجلس القضاء الأعلى في العراق، أن هؤلاء الأطفال من آباء سبق أن انتسبوا إلى تنظيم «داعش» الإرهابي، وأن أغلبيتهم الكبيرة تعود أصولهم إلى دول شرق أوروبا.وأكد قاضي التحقيق في المحكمة...

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