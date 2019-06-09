العمل تبحث شمول أكثر من 16 الف متقدم على الحماية الاجتماعية

2019/06/09 | 21:31

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {بغداد:الفرات نيوز} بحث وزير العمل والشؤون الاجتماعية باسم عبد الزمان مع المدراء العاميين في هيأة الحماية الاجتماعية، شمول أكثر من 16 الف متقدم على الحماية.

وذكر بيان لمكتبه، تلقت {الفرات نيوز} نسخة منه، انه" جرى خلال الاجتماع بحث اكمال الإجراءات اللوجستية لبدء عملية بحث الاسر المتقدمة الى الشمول منذ عام ٢٠١٦ ولم تخضع للبحث الميداني".وأكد وزير العمل" أهمية توفير الدعم اللوجستي اللازم لبدء عملية البحث للمتقدمين الى الشمول منذ عام ٢٠١٦ البالغ عددهم نحو {162} الفاً و{795} متقدماً، ولم يتم بحثهم لحسم موضوعهم بالشمول او عدمه".ولفت الى" وجود عشرات المستفيدين الذين يتوجب عليهم تحديث عناوينهم ليتسنى للباحث الاجتماعي زيارتهم من خلال وضع معيار دقيق لآلية توزيع العناوين بين الباحثين من قبل اقسام الحماية الاجتماعية ليتم انجاز العمل بالسرعة والدقة المطلوبتين".



واشار عبدالزمان الى" ضرورة وجود تنسيق بين عمل فريق الرصد الميداني في الوزارة وبين هيئة الحماية الاجتماعية اذ يقوم الفريق برصد الحالات الحرجة والمناشدات الانسانية التي تصل إليه واجراء الزيارة لتلك الحالات ومن ثم رفع تقرير مفصل عنها لهيئة الحماية الاجتماعية للقيام بالإجراءات المناسبة بشأنها خدمة للصالح العام".انتهى

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