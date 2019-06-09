الزراعة تدعو لمنع دخول المحاصيل المحظورة من الاستيراد

2019/06/09 | 21:31

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ بغداد دعت وزارة الزراعة الى تشديد الاجراءات من قبل مديرية المنافذ الحدودية والكمارك ومن كافة المنافذ العراقية بمنع دخول المحاصيل الزراعية الممنوعة من الاستيراد وفق الروزنامة الزراعية لوفرتها محليا.وذكرت الوزارة في بيان نقله الناطق الرسمي للوزارة حميد النايف وتلقته /المعلومة/، ان “الوزارة رغم كل الجهود التي تقوم بها لدعم الفلاحين والمزارعين بالمستلزمات الزراعية […]

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