فرقة حمزة المقنعين يختطفون شابا في عفرين

2019/06/09 | 21:33

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- امنية- كلكامش برس؛ اعلنت منظمة حقوق الانسان في مدينة عفرين، ان مجموعة مسلحة مقنعة قامت باختطاف شاب يبلغ من العمر 38 عاما في عفرين وطالبوا بمبلغ مالي للافراج عنه.وقال مصطفى شيخو عضو منظمة حقوق الانسان في عفرين ان “مجموعة مقنعة تابعة لفرقة حمزة للمسلحين العرب المدعومة من تركيا، اختطفت شابا كورديا يدعى زكي بطال […]

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