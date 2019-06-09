لجنة نيابية: احالة عدد من القيادات الامنية بشان سقوط الموصل الى القضاء

2019/06/09 | 21:34

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

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كشف النائب السابق وعضو لجنة التحقيق في سقوط الموصل عبد الرحمن اللويزي، اليوم الأحد، عن إحالة عدد كبير من الضباط المتهمين في التقصير بسقوط الموصل الى القضاء.

وقال اللويزي في تصريح صحفي ان “الحكومة مستمرة في اتخاذ الإجراءات حيث تمت احالة عدد كبير من ضباط شرطة الموصل قبل عدة ايام الى المجالس التحقيقية، فضلا عن اعتقال قائد شرطة نينوى لحظة سقوطها خالد الحمداني واعتقال اللواء خالد العكيدي قائد الشرطة قبل سقوطها قبل عدة اشهر”.

وأضاف أن “عدم محاكمة بعض الاطراف يعود الى توافق سياسي حالي كون التهم موجهة الى قيادات في كتل سياسية مختلفة بضمنها القوى الكردية وفي حال انتهاء تلك الضغوط فان الملف سيعود الى الواجهة كون جميع الشهادات وثقت بالصوت والصورة وقدمت الى القضاء”.

واشار اللويزي إلى ان “اللجنة شخصت التقصير الامني من خلال وزيري الدفاع والداخلية مرورا برئيس اركان الجيش وقادة القوة البرية والفرق الخاصة في حماية المحافظة وقائد عمليات نينوى الاسبق وغيرهم”.

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