الوائلي يدعو إلى طاولة حوار عاجلة لمواجهة “صيف داعش”

2019/06/09 | 21:34

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

بغداد

دعا مستشار رئيس الجمهورية شيروان الوائلي، اليوم الأحد، الإطراف السياسية الى عقد اجتماعات عاجلة وصريحة لمواجهة النشاط المتزايد لعصابات “ داعش” الإجرامية، متوقعا ان يكون الصيف القادم “صيف داعش” وليس للبصرة بالنظر للتداعيات السريعة والتحولات الدراماتيكية.

وقال الوائلي في مقال له تابعته “الاتجاه برس”، إن “بعض التوقعات السياسية تشير الى ان الصيف القادم صيف داعش وليس صيف البصرة بالنظر للتداعيات السريعة والتحولات الدراماتيكية التي طرأت على ميدان الصراع مع داعش خلال الفترة القريبة الماضية”.

واضاف ان “الحكومة كانت ملزمة بتراكم الجهود العسكرية والأمنية بعد احراز الانتصار النوعي الكبير الذي تحقق ضد داعش بتحرير الموصل وبقية الأراضي العراقية التي كانت محتلة لكن ذلك لم يحدث وحدث ان تحركت الفلول الداعشية للتقليل من وهج الانتصار الكبير وكسر الحالة الوطنية التي شكلها حدث التحرير عام 2017”.

واشار الوائلي الى انه “كان من المفترض أيضا ان تكون هنالك حلول حقيقية على المستوى الامني تتعلق بالخلايا النائمة لداعش مع الانفراج النسبي في موضوعات الكهرباء والخدمات لكن داعش بدأت جيوبها تتوزع على خط عريض لجبهة القتال ما يعني ان هذا الوجود التكفيري بات ورقة مهمة في الصراع الاقليمي فوق الأراضي العراقية”.

وتابع ان “مواجهة الملف التكفيري وتأثيراته القادمة ومخاطرة المتزايدة يجب ان يبحث على طاولة الحوار الوطني مع مجموعة مهمة من الأولويات الوطنية التي تقف بقوة في خط الصراع مع هذه المنظمة الإرهابية تستدعي نقاشا في العناوين المحورية واستدراكا مهما للأولويات الوطنية وتأجيلا للخلافات السياسية”.

وأوضح ان “ العراق في المحصلة النهائية سيتضرر بقوة ان لم يتفق الفرقاء السياسيون على قرار وحدودي وطني وسديد إزاء ألازمة يصب في المصالح الوطنية ولا يغادرها والاهم ان يكون هذا القرار مؤثرا في صميم ألازمة الراهنة”، مؤكدا ان ”طاولة الحوار الوطني لن تكون لقاء ترفيا بل يجب ان تؤسس لخلية أزمة تنعقد بشكل دائم لمواجهة تأثيرات ألازمة وتكون ساندة للحكومة وداعما لتوجهاتها وإضفاء الشرعية على الخطوات الفاعلة في حكومة الرئيس عبد المهدي” .

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