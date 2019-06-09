بسبب التدخلات الاميركية بالشان العراقي .. كتلة نيابية تلوح باستضافة عبد المهدي

2019/06/09 | 21:34

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

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طالبت كتلة النهج الوطني النيابية ، اليوم الاحد ، الحكومة بردع الضغوط وتدخلات السفارة الامريكية فيما يتعلق بقرارات تنقلات كبار الضباط والقادة الامنيين, مؤكدة انه في حال عدم وضع حد لتلك التدخلات سنلجأ الى استضافة القائد العام ووزير الخارجية للبرلمان.

وقال النائب عن الكتلة حسين العقابي في تصريح صحفي تابعته “الاتجاه برس” إن “اغلب القوى السياسية لاتقبل اي تدخل من قبل البعثات الاجنبية بما فيها بعثة واشنطن بالشان الداخلي خاصة في اقالة وتعيين القادة الأمنيين”.

واضاف العقابي، أن “تدخل السفارة الامريكية بشأن موضوع احالة قائد عمليات نينوى الفريق نجم الجبوري للتقاعد انتهاك صارخ ولابد للحكومة من ردعه واستدعاء السفير الامريكي لدى بغداد الى وزارة الخارجية لتقديم احتجاج رسمي وعدم تكرار تدخلها بالشان الداخلي”.

واوضح انه “في حال عدم اتخاذ اي اجراء رسمي فان الكتلة ستطالب باستضافة القائد العام للقوات المسلحة ووزير الخارجية الى مجلس النواب”.

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