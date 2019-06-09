ممدوح مكرم - متابعات سودانية

2019/06/09 | 21:35

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #ممدوح_مكرم بدأ اليوم الأحد 9 حزيران/ يونيو أول أيام الإضراب العام والعصيان المدني الشامل، والذي دعى إليه تجمع المهنيين وقوى الحرية والتغيير في السودان، واللذان يقودان الحركة الاحتجاجية التي بدأت في الشهر الأخير من العام 2018م.ويأتي الإضراب العام والعصيان المدني، على خلفية الأحداث المؤسفة التي شهدها اعتصام القيادة العامة( الاثنين الماضي)؛ عندما قامت ملشيات الجنجويد( التي يسميها النظام بقوات الدعم السريع......

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