2019/06/09 | 21:35
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- #محمد_السعدي قادة الحزب الشيوعي العراقي .
منذ أن بذرت البذرة الأولى لنبتتة الشيوعية في العراق في مطلع العشرينيات من القرن الماضي ، وهنا ليس بصدد التأثيرات الخارجية أو الدوافع الذاتية أو العوامل الطبيعية بنمو تلك النبتة على أرض العراق الواسعة الطيبة والخصبة , هنا يعنيني القادة الشيوعيين ، الذين تعاقبوا على سكرتارية قيادة الحزب الشيوعي بمراحل تاريخية مختلفة ومهمة .
في يوم 31 آذار 1934 انعقد في بغداد إجتماع......
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (#محمد السعدي - قادة الحزب الشيوعي العراقي .) نشر أولاً على موقع (الحوار المتمدن) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
منذ أن بذرت البذرة الأولى لنبتتة الشيوعية في العراق في مطلع العشرينيات من القرن الماضي ، وهنا ليس بصدد التأثيرات الخارجية أو الدوافع الذاتية أو العوامل الطبيعية بنمو تلك النبتة على أرض العراق الواسعة الطيبة والخصبة , هنا يعنيني القادة الشيوعيين ، الذين تعاقبوا على سكرتارية قيادة الحزب الشيوعي بمراحل تاريخية مختلفة ومهمة .
في يوم 31 آذار 1934 انعقد في بغداد إجتماع......
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (#محمد السعدي - قادة الحزب الشيوعي العراقي .) نشر أولاً على موقع (الحوار المتمدن) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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