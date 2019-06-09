2019/06/09 | 21:35

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #محمد_السعدي قادة الحزب الشيوعي العراقي .منذ أن بذرت البذرة الأولى لنبتتة الشيوعية في العراق في مطلع العشرينيات من القرن الماضي ، وهنا ليس بصدد التأثيرات الخارجية أو الدوافع الذاتية أو العوامل الطبيعية بنمو تلك النبتة على أرض العراق الواسعة الطيبة والخصبة , هنا يعنيني القادة الشيوعيين ، الذين تعاقبوا على سكرتارية قيادة الحزب الشيوعي بمراحل تاريخية مختلفة ومهمة .في يوم 31 آذار 1934 انعقد في بغداد إجتماع......

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