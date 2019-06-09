رئيس دائرة المراسم يلتقي السفير الأمريكي الجديد لدى بغداد

2019/06/09 | 21:37

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بحث رئيس دائرة المراسم الوزير المفوض المنهل الصافي مع السفير الأمريكيّ الجديد ماثيو تيولر، اليوم الأحد، العلاقات الثنائـيَّة بين واشنطن وبغداد، والارتقاء بها إلى مستوى الطموح

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