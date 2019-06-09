العراق يسدد نصف الديون المترتبة عليه جراء استيراد الكهرباء من إيران

2019/06/09 | 21:37

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اكدت وزارة الطاقة الإيرانية، تسديد العراق 50% من إجمالي الديون المترتبة عليه من استيراد الكهرباء من إيران، مبينة أنها تتسلم مستحقات تصدير الكهرباء من العراق بالدينار واليورو.ونقلت وكالة “فارس” الإيرانية عن مساعد وزير الطاقة همايون حائري قوله ” أن “إيران تتسلم حاليا مستحقات تصدير الكهرباء للعراق بعملتي الدينار واليورو”، مبينا أن “بغداد سددت ما […]

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