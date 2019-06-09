عرب كركوك يردون على حزب طالباني: الكرد “يستقتلون“ على منصب المحافظ!

2019/06/09 | 21:41

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بغداد اليوم - كركوكرد المجلس العربي في محافظة كركوك، اليوم الاحد، على هجوم حزب طالباني على المحافظ ريكان الجبوري ووصفهم اياه بـ "الشوفيني".وقال المتحدث باسم المجلس العربي والمقرب من راكان الجبوري حاتم الطائي، في تصريح خاص لـ(بغداد اليوم)، ان "محافظ كركوك راكان الجبوري اجهد نفسه في سبيل التوافق في المدينة وفي احيان كثيرة تجاوز على حصة المكون العربي من اجل ارضاء المكونات الاخرى وبالذات الكرد".وأضاف الطائي، أن "التصريحات الاخيرة لحزب طالباني ضد الجبوري تأتي لتأجيج الوضع وخلط للاوراق خاصة بعد التفجيرات الاخيرة والمشاكل التي تمر بها كركوك".وعد الطائي، "هذه التصريحات محاولة للحصول على السلطة مرة اخرى"، مضيفا "نحن لم نمنع حصول الكرد على السلطة ولكن خلافاتهم الداخلية هي السبب".واكد قائلا "نحن متمسكون بالسلطة والقانون والمهم لدينا هو ان الامن محصور بيد الحكومة الاتحادية".واشار الطائي، الى أن "الكرد يستقتلون للحصول على منصب المحافظ وخلافاتهم الداخلية تمنعهم من ذلك فأين العنصرية والشوفينية وهذه الدوامة والشماعة التي يتحدثون عنها باستمرار".

وكان قيادي الاتحاد الوطني الكردستاني، غازي كاكائي قد وصف في وقت سابق من، اليوم الأحد، محافظ كركوك، راكان الجبوري أنه "عنصري شوفيني"، فيما طالب بعودة قوات البيشمركة الى المحافظة.وقال غازي كاكائي، في تصريح صحفي تابعته (بغداد اليوم)، إن " محافظ كركوك راكان الجبوري شخصية شوفينية"، مطالباً الجميع بـ"الوقوف بقوة أمام تصرفات، راكان الجبوري، العنصرية".ودعا القيادي في الاتحاد الوطني الكردستاني، الحكومة الاتحادية إلى "إعادة قوات البيشمركة إلى كركوك من أجل فرض الأمن في مناطق المحافظة".وتشهد محافظة كركوك، أهم المناطق المتنازع عليها بين الحكومة المركزية في بغداد وحكومة إقليم كردستان، ومؤخرا بين الاحزاب المختلفة في المحافظة، خلافات ساسية وانقاسماً حاداً على توزيع المناصب، أبرزها منصب المحافظ.وشهدت محافظة كركوك الخميس الماضي، 7 تفجيرات بواسطة عبوات ناسفة استهدفت شارع القدس والمحافظة وطريق بغداد، أدت إلى مقتل 3 أشخاص وإصابة 17 آخرين بينهم عناصر أمن، فيما أعلنت خلية الإعلام الأمني إبطال عبوتين.

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