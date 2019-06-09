2019/06/09 | 21:45

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النبأ للأخبار/أكدت وزارة التربية، اليوم الأحد، عن عزم كلية التربية المفتوحة شمول المتخرجين منها بالدراسات العليا.وقالت الوزارة في بيان تلقت وكالة النبأ للأخبار على نسخة منه، إن "عمادة كلية التربية المفتوحة احدى تشكيلات وزارة التربية تعتزم شمول المتخرجين منها للتقديم للدراسات العليا، بغية رفع كفاءتهم العلمية مما ينعكس بدوره في تطوير العملية التربوية في البلاد"، موضحاً أن "كلية التربية المفتوحة ارسلت كتاباً الى وزارة التعليم العالي والبحث العلمي يتضمن طلب موافقتهم بالسماح للخريجين منهم بالتقديم للدراسات العليا من اجل رفد مؤسسات التربية بحملة الشهادات ورفع المستوى العلمي لهم للمعلمين واعداد ملاك تعليمي متخصص للمدارس".

لافتاً الى أن "الأمانة العامة لمجلس الوزراء بينت في الفترة الاخيرة عدم موافقتها على مسألة عرض موضوع الغاء الكلية التربوية المفتوحة وفقاً لما جاء في الاجتماع المنعقد في هيئة المستشارين وبحضور مسؤولين وخبراء من وزارتي التربية والتعليم العالي والبحث العلمي ورئيس لجنة عمداء كلية التربية الاساسية واعتبارها كلية رصينة اسوة بالكليات العراقية الحكومية".انتهى/س

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (التربية تؤكد شمول الكلية المفتوحة بالدراسات العليا) نشر أولاً على موقع (النبأ) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (التربية تؤكد شمول الكلية المفتوحة بالدراسات العليا) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (النبأ).