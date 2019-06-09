دراسة تكشف خطر المكملات الغذائية على صحة الشباب

2019/06/09 | 21:45

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ متابعة وجد باحثون أن الأشخاص الذين تقل أعمارهم عن 25 عاما معرضون بشكل خاص للآثار الجانبية الخطيرة الناجمة عن المكملات الغذائية، التي تعزز التخسيس أو بناء العضلات وترفع طاقة الجسم.وقالت الدراسة التي أجرتها كلية T.H.Chan في جامعة هارفارد، إن الشباب والشابات الذين يتناولون المكملات الغذائية أكثر عرضة للإصابة بالمرض بمعدل 3 أضعاف […]

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