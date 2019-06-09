إنكلترا تحرز المركز الثالث في دوري الأمم الأوربية

2019/06/09 | 21:47

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أحرز الحارس جوردان بيكفورد ركلة ترجيح وتصدى لأخرى، ليقود إنجلترا للفوز 6-5 على سويسرا وحصد المركز الثالث في دوري الأمم الأوروبية، الأحد، عقب انتهاء الوقتين الأصلي والإضافي بالتعادل دون أهداف.وانتهى الوقتان الأصلي والإضافي بالتعادل دون أهداف ليلجأ الفريقان لركلات الترجيح التي تألق خلالها حارس المنتخب الإنكليزي حيث تصدى لركلة وسجل أخرى ليساهم في فوز […]

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