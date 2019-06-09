2019/06/09 | 21:48

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- متابعة

أجرت صحيفة "ماركا" الإسبانية استفتاء مفتوحا للقراء على أفضل 10 لاعبي كرة قدم في العالم حاليا، تصدره المصري محمد صلاح مهاجم ليفربول الإنجليزي.

وحصد

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