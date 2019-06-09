الكاتب والصحفي امين ناصر لــ

2019/06/09 | 21:48

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- متابعة

- القضاء في الدول العربية ليس بعيدا عن تآزمات المنطقة .

- القضاء السوري واللبناني محرج بسبب عبعوب .

- عبوب عليه تسع قضايا خمسة

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