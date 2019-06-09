2019/06/09 | 21:57

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هواوي اول ضحايا حرب امريكا والصين التجارية

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هواوي اول ضحايا حرب امريكا والصين التجارية

الأحد 9 يونيو 2019 - 21:37

تخوض بكين هذه الايام حرب تجارية شرسة مع واشنطن

الصين ترد بالمثل على اثر حظر التعامل مع العملاق الاسيوي للاتصالات من قبل امريكا وتحظر عدة وسائل اعلام امريكية وبريطانية

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