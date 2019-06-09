الدفاع المدني تعلن موقف حرائق البساتين وأسبابها

2019/06/09 | 21:58

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ بغداد أعلنت مديرية الدفاع المدني، الأحد، عن موقف حريق المحاصيل الزراعية في بغداد والمحافظات والأسباب والمساحات المحترقة.وذكرت المديرية في بيان تلقته /المعلومة/، ان “موقف حريق المحاصيل الزراعية في بغداد والمحافظات والاسباب والمساحات المحترقة والمنقذة من تاريخ ٨/٥/٢٠١٩ لغاية اليوم ٩/٦/٢٠١٩ جاء كما يلي: الكرخ/ عدد الحوادث(٤) المساحة المحترقة (٣٦ دونم) المساحة المنقذة (٧٤ […]

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