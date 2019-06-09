المشجعون الاتراك يثيرون غضب “ماكرون”

2019/06/09 | 21:59

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ متابعة وصف الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون اليوم، تصفير المشجعين الأتراك على النشيد الفرنسي في المباراة التي جمعت منتخب بلاده بالمنتخب التركي البارحة بـ “العمل غير المقبول”.وأكد بيان صادر عن قصر الإليزيه أن “رئيس الجمهورية تأثر بصافرات الاستهجان على النشيد الفرنسي في تركيا مساء السبت، ويعتبر هذا الفعل غير مقبول”.وأضاف البيان أن ماكرون […]

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