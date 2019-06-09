2019/06/09 | 22:00

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- التشغيل التجريبي للوحة الاولى لنافورة نقابة الصحفيين العراقيين الموسيقية وهي بعرض ١٤ م وطول ١٨ م وبإرتفاع ٢٢ م وبمساحة ٢٥٢ م مع مقتربات من الورود والإنارة لتصبح المساحة الكلية ٨٨٤ م٢ وتصدح بموسيقى لاناشيد واغاني عراقية وعالمية بعدد ١٥ فعالية .

هناك تفاصيل اخرى بخصوص بالفيديو ..



التشغيل التجريبي لنافورة نقابة الصحفيين العراقيين الموسيقية وكالة صدى الاعلام للانباء.

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