ترامب يتهم تويتر مجدداً ب”إسكات” المحافظين

2019/06/09 | 22:00

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ خطوة برس انتقد الرئيس الأميركي دونالد ترامب مجددا وسيلته المفضلة للتواصل، تويتر، متهماً موقع التواصل ب”إسكات” المحافظين، في “خطأ هائل” يتعارض مع “حرية التعبير”.وغرّد ترامب عبر الموقع نفسه، أنّ “على تويتر السماح للأصوات المحافظة المحظورة بالعودة إلى المنصة، من دون قيود”.وأضاف “هذا يدعى حرية التعبير، لا تنسوا.ترتكبون خطأ

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