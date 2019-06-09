اللكاش يقدم مقترحات للبرلمان بشأن تعديل قانون انتخابات المحافظات

2019/06/09 | 22:02

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {بغداد: الفرات نيوز} قدم النائب السابق، محمد اللكاش، مقترحات لمجلس النواب بشأن تعدي قانون انتخابات مجالس المحافظات والأقضية والنواحي.

وقال اللكاش في بيان وجهه الى أعضاء مجلس النواب "ضمن اعمال جلستكم المقبلة ليوم الثلاثاء هو تقرير ومناقشة مشروع قانون التعديل الاول لقانون انتخابات مجالس المحافظات والأقضية رقم 12 لسنة 2018".وأكد "نرى ضرورة الالتزام بالموعد الذي حددته مفوضية الانتخابات في شهر تشرين الثاني المقبل وعدم تأجيل الانتخابات الى العام المقبل ولاسيما هناك كتل سياسية غير راغبة بالتأجيل ومنها سائرون وان حدث التأجيل فينبغي إيقاف عمل المجالس الحاليّة لحين اجراء الانتخابات".وأشار الى "وجود عائق فني او قانوني في بعض الاقضية فينبغي ان لايسري على كل الاقضية في العراق فينبغي اجراء انتخابات مجالس الاقضية مع مجالس المحافظات وذلك لمرور فترة زمنية طويلة على ذلك".ولفت الى، ان "المرجعية الدينية وعلى لسان ممثليها في كثير من الخطب وحتى الفعاليات سواء الرسمية وغير الرسمية تحفظت على قانون الانتخابات ومفوضية الانتخابات فينبغي اعادة مقترح النائب عبدالهادي الحكيم الى الواجهة مرة ثانية ومضمونه ان يُمنح المقعد النيابي للحاصل على أعلى الأصوات في محافظته يتبعه الذي يليه في عدد الأصوات وهكذا".ودعا اللكاش الى "الإبقاء على الشروط السابقة للمرشح وإضافة منع مزدوجي الجنسية من الترشح وان يكون للمرشح في السلطة التنفيذية من هم بدرجة مدير عام فما فوق تقديم استقالته قبل 6 أشهر من اجراء الانتخابات".كما دعا الى "المنع من الترشح كل من لديه قضية في القضاء او النزاهة او ملاحظات ديوان الرقابة المالية لحين حسمها".وأعرب اللكاش عن "أمله من النواب ممن لديهم مقترحات ان ترسل الى لجنة الأقاليم والمحافظات النيابية حتى يكون قانون نموذجي به خدمة لابناء شعبنا".انتهى

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