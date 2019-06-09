ثاني اعتداء على كوادر أمانة بغداد خلال 24 ساعة

2019/06/09 | 22:02

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

وذكرت الامانة في بيان، تلقت {الفرات نيوز} نسخة منه، عن" تعرض احد موظفيها في بلدية الصدر الثانية الى الطعن بسكين اثناء حملة لازالة التجاوزات ضمن شارع القدس شرق بغداد ".واكدت على" حجم الصعوبات والمعوقات التي تتعرض لها كوادرها خصوصا ما يتعلق بازالة التجاوزات وياتي هذا الاعتداء بعد اقل من 24 ساعة على اعتداء سابق تعرضت له كوادر الامانة في بلدية الرشيد جنوب بغداد".وكانت الامانة اعلنت عن تعرض كوادرنا في قاطع بلدية الرشيد لاعتداء من قبل المتجاوزين اثناء قيام الدائرة بحملة ليلية لازالة التجاوزات عن شارع بغداد بابل، بالاضافة الى تعرض احدى الاليات لإطلاق نار ما تطلب نقل الموظف المصاب الى المستشفى لتلقي العناية الطبية.انتهى

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