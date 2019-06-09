2019/06/09 | 22:07

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

نور البابلي

يالهفةَ الشوق

يالهفةَ التوق

يالَهفةً تسبيني

ياخجلاً كل اغصانهِ تَعتريني

نبضُ القلبُ بينهما

يبحثُ

عن شرايينِي

ها أنا أفقد كل نقاط أرتكازي

في لحظةٍ

تَسلب الأرض مِن تحت أقدامي

خُطاي جميعها أرتبكت

وكل دروبي أشتبكت

ماكنت أحسب ان القلب

من دمه يبرا

وأن الندى يخشى

كل مسارٍ بعده وجعٌ

يامن جعل لأضواء عيني شعرا

وأسرج كل الشموع

وأستعطف الحيا لهما

وأزجى الرياح قلوعي

لك الف نصل بهذه المقل

حينَ القيتَ قلبكَ فوقَ أسنتي

أصبحتْ كل دياناتي

الآن وجهكَ فجر كل مواسمي

وسنا عيونكَ في الدجى قَناديلي

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