مدير هيئة الحج والعمرة في صلاح الدين يناشد باعادة معتمرين عراقيين عالقين في السعودية

2019/06/09 | 22:08

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ناشد مدير هيئة الحج والعمرة في صلاح الدين الحاج عبد الوهاب فاضل الجنابي الحكومة والمعنيين بالتدخل لمساعدة معتمرين عراقيين محتجزين في السعودية واعادتهم الى ديارهم لعدم وجود طائرات تقلهم الى العراق".

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