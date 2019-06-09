الكمارك تعيد أصدار (٦٢) طناً زيوت محركات مخالفة في كمرك طريبيل

2019/06/09 | 22:08

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت السلطة الكمركية ، اليوم الأحد، أعادة أصدار ارساليتي زيوت محركات بوزن ( ٦٢) طناً في مركز كمرك طريبيل الحدود لمخالفتها لشروط الأستيراد .

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