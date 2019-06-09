النفط تجهز نينوى بـ 1500 طن من مادة الأسفلت

2019/06/09 | 22:08

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

بغداد / طارق الاعرجي

جهزت وزارة النفط محافظة نينوى بـ 1500 طن من مادة الاسفلت عن طريق الدفع بالاجل للاسهام بتنشيط حركة الاعمار فيها، بينما جهزت مزارعي محافظتي المثنى وواسط بأكثر من مليوني لتر من مادة الديزل بالسعر المدعوم.

وقال مدير شركة توزيع المنتجات النفطية بالوزارة المهندس كاظم مسير ياسين في حديث خاص لـ"الصباح": ان شركته جهزت محافظة نينوى بـ 1500 طن من مادة الاسفلت عن طريق الدفع بالاجل لتبليط واكساء شوارع المحافظة التي شهدت انهيارا في بناها التحتية خلال سطوة عصابات "داعش" الارهابية عليها.

واضاف: ان الاجراء جاء بالتزامن مع الحملة الكبرى التي انطلقت من قبل المؤسسات البلدية هناك لاصلاح الخدمات الاساسية التي تخدم المواطنين، منوها بان توجيهات الوزارة تؤكد ضرورة تقديم الدعم الى جميع المديريات الخدمية في اطار الجهد الوطني للنهوض بالواقع الخدمي واعمار المناطق المحررة.

واردف ياسين: ان هناك استثناءات خاصة للمشاريع الخدمية لتوفير الكميات المطلوبة وتقديم الدعم اللازم لها، مؤكدا استمرار تجهيز مادة الاسفلت لجميع المديريات البلدية هناك لاسنادها وبما يصب بمصلحة المواطن.

في سياق متصل، افصح عن تجهيز شركته للمضخات الزراعية العائدة لمزارعي محافظة المثنى وقضاء الصويرة في محافظة واسط بمليون و250 الف لتر من وقود الديزل بالسعر المدعوم، موضحا ان المزارع مخير لتحديد حصته حسب المساحة المزروعة او اعتمادا على الاليات والمضخات والساحبات، والتي تأتي تماشيا مع الخطة الزراعية المعتمدة من قبل مديريات الزراعة بالمحافظتين لتحديد الكمية المطلوبة.

من جهة اخرى، جهزت هيئة التجهيز التابعة للشركة، حقول الدواجن والمفاقس الحاصلة على كتاب صادر من وزارة الزراعة أو هيئة الاستثمار بمنتوجي زيت الغاز والنفط الأبيض وبالسعر الرسمي المدعوم من خلال خطة تجهيزية تضمن سد الاحتياج الكامل لهم من الوقود اللازم لعملها.

وبين مصدر في الشركة بتصريح خاص لـ "الصباح": ان التعليمات الصادرة عن مجلس الوزراء ووزارة النفط نصت على أهمية تزويد حقول الدواجن والمفاقس بالمحروقات الكافية وذلك تنفيذاً للبرنامج الوطني والخطط التنموية لتشغيل مشاريع الدواجن لدعم وتنشيط القطاع الخاص وخلق بيئة مناسبة مستوفية لشروط الاستثمار والعمل لغرض تحقيق معدلات نمو في الاقتصاد الوطني.

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