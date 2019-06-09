غداً.. بدء امتحانات مرحلة الثالث المتوسط في بغداد والمحافظات

2019/06/09 | 22:08

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

بغداد/ اسراء السامرائي الكوت/ حسن شهيد العزاوي

اتمت وزارة التربية جميع استعداداتها الخاصة بالامتحانات الوزارية لمرحلة الثالث المتوسط الدور الاول للعام الدراسي (2018 - 2019) والتي ستبدأ يوم غد الثلاثاء.

وذكر مدير العلاقات والاعلام بالوزارة فراس محمد حسن بتصريح خاص لـ"الصباح" ان وزارته هيأت جميع الاستعدادات الفنية واللوجستية الخاصة بالامتحانات الوزارية للدور الاول لمرحلة الثالث المتوسط للعام الدراسي (2018 - 2019) والتي ستبدأ يوم غد الثلاثاء، كما تم نشر اجهزة التشويش الالكتروني داخل القاعات الامتحانية في المراكز ببغداد والمحافظات لكشف اي عملية غش الكتروني ان وجدت.

واشار الى ان وزارته شكلت لجانا امتحانية لمتابعة الامتحانات بشكل دوري خلال جولات ميدانية تقوم بها اثناء الامتحانات، كما تم تزويد المراكز بالطاقة الكهربائية ومياه الشرب، فضلا عن اقامة حملة (تابع تنجح) على فضائية العراق التربوية التابعة للوزارة والتي ستقوم خلال الحملة ببث الدروس التربوية المكثفة لطلبة الثالث المتوسط ومراجعة المنهاج المقرر مع اكفأ المدرسين عبر شاشة التلفزيون التربوي والتفاعل معهم من خلال البريد الالكتروني او الارقام المخصصة بهذا الصدد .

وبين حسن ان عدد الطلبة الذين سيتوجهون يوم غد الثلاثاء لاداء الامتحانات الوزارية لمرحلة الثالث المتوسط بلغ 676 ألفا و799 طالبا وطالبة بمختلف محافظات البلاد لاداء الامتحانات النهائية للدور الاول، كاشفا عن توجيه مدراء المراكز الامتحانية في جميع المديريات التابعة لها بضرورة الالتزام بالتعليمات الوزارية لتلافي الوقوع في اخطاء تنعكس سلبا على العملية الامتحانية والتي تتعلق بواجبات مدير المركز الامتحاني والمراقب المشرف وكيفية التعامل مع المغلفات واستلامها وآلية التعامل مع الدفتر الامتحاني الخاص بالطالب .

على الصعيد نفسه، بين مدير عام تربية الكرخ الثانية في الوزارة الدكتور قيس اسماعيل الكلابي بتصريح خاص لـ"الصباح" ان مديريته نسقت مع قيادة عمليات بغداد لتوفير الحماية للمراكز الامتحانية الخاصة بمرحلة الثالث المتوسط، حيث اعدت خطة رصينة لتأمين المراكز وتأمين الطرق المؤدية الى المراكز الامتحانية لتوفير ظروف ملائمة لها .

واردف: ان مديريته شكلت لجنة تحقيقية بخصوص نسب نجاح الدراسة الابتدائية للوقوف على أسباب تدنيها ليتم التحقق بنسب نجاح المدارس التي لم تتجاوز الـ 50 بالمئة بهدف كشف مواطن الضعف والتقصير في مفاصل العمل التربوي سواء كانت الادارة المدرسية او الملاك او الاشراف او اي جهة اخرى ضمن مفاصل العملية التعليمية و التربوية.

من جانبه، افاد مدير قسم الامتحانات بمديرية تربية محافظة واسط محمد الخطيب في تصريح خاص لـ"الصباح" بان اكثر من 30 الف طالب وطالبة سيتوجهون يوم غد الثلاثاء الى 200 مركز امتحاني لاداء الامتحانات المركزية للصف الثالث المتوسط للعام الدراسي (2018 – 2019)، مفصحا عن انتهاء مديريته من تهيئة المراكز والقاعات الامتحانية وتزويدها بالقرطاسية واللوازم الامتحانية الاخرى، فضلا عن نصب اجهزة التشويش على الاتصالات بالقرب من المراكز الامتحانية لمنع محاولات الغش.

واضاف ان مديريته اوعزت الى قسم التجهيزات المدرسية في المركز والاقضية والنواحي بالدوام طيلة ايام الاسبوع لتجهيز المراكز الامتحانية بمياه الشرب ومبردات الهواء والدفاتر الامتحانية وجميع المستلزمات التي يحتاجها مدير المركز الامتحاني، مع توجيه مدراء المراكز الامتحانية للتوجه الى شعبة الحسابات لاستلام المبالغ اللازمة لشراء مادة الثلج لتبريد قناني مياه الشرب وتقديمها للطلبة مبردة.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (غداً.. بدء امتحانات مرحلة الثالث المتوسط في بغداد والمحافظات) نشر أولاً على موقع (الصباح) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (غداً.. بدء امتحانات مرحلة الثالث المتوسط في بغداد والمحافظات) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الصباح).