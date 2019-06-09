بعد ارتفاع قتلى الامريكان بحرائق الحفر روسيا اليوم تتساءل عن اليورانيوم المنضب في العراق

2019/06/09 | 22:08

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تقارير عن اتساع دائرة مرض السرطان في العراق.ما السبب؟ ولماذا تتضارب الأرقام؟ وهل هناك من يخفي دور اليورانيوم المنضب؟ تقارير عن اتساع دائرة مرض السرطان في العراق.ما السبب؟ ولماذا تتضارب الأرقام؟ وهل هناك من يخفي دور اليورانيوم المنضب؟حلقة جديدة من برنامج تحقيقات RT تبحث وتتحرى الظاهرة مع كبار المختصين.Posted by RT Arabic...

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