تداعيات حرائق المحاصيل على طاولة لجنة الأمن والدفاع البرلمانية

2019/06/09 | 22:09

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ بغداد

كشف عضو لجنة الأمن

والدفاع النيابية، كريم عليوي، أن لجنته ستعقد اجتماعات خاصة لمناقشة تداعيات ملف الحرائق

التي شهدتها حقول الحنطة والشعير في عدد من المحافظات مؤخراً.

وقال عليوي في

تصريح صحفي إن “الحرائق التي شهدتها عدد من المدن العراقية ماهي الا دليل على

تردي الواقع الأمني في البلاد، على حد قوله، مبينا ان اللجنة ستناقش ذلك الملف الثلاثاء

المقبل”.

هذا وأفادت وسائل

إعلام محلية باندلاع حريق كبير في ساعة متقدمة من ليلة أمس داخل حقول زراعية بين تلعفر

وسنجار بمحافظة نينوى مشيرة الى نزوح الأهالي من قرى أم الخباري وخازوكة والساير بسبب

وصول السنة اللهب إلى منازلهم، وذلك استمرارا لسلسلة حرائق طالت أراضٍ زراعية وأخرى

لمباني ومتاجر ومؤسسات حكومية وأخرى خاصة في عدد من المحافظات، فيما كشفت مديرية الدفاع

المدني عن أن بعض تلك الحرائق متعمدة بسبب نزاعات.

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