2019/06/09 | 22:10
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- #هاتف_بشبوش (الحب هوالديانة الحقيقية للتعقيد المفرط ...
أدغار موران ) .ثم تتحدث الرواية عن عبودية المال والسرقات التي لم يشهدها التأريخ .
مالُّ مصحوب بعنف وقتل على طريقة فاقت آل كاوبوني رجل العصابات الأمريكي الذي يقول (يمكنك الذهاب إلى مدى بعيد بابتسامة ، ويمكنك الذهاب إلى مدى أبعد بكثير بابتسامة ومسدس) .
هذا المال الوفير ينفقه على أربعة نساء لكي يكمل شرع الله ، ولم يبقيهنّ أربعة بل يطلق إحداهن ويبقي ع......
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (#هاتف بشبوش - وفاء عبد الرزاق ، بين شينِ وحاموت(2)) نشر أولاً على موقع (الحوار المتمدن) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
أدغار موران ) .ثم تتحدث الرواية عن عبودية المال والسرقات التي لم يشهدها التأريخ .
مالُّ مصحوب بعنف وقتل على طريقة فاقت آل كاوبوني رجل العصابات الأمريكي الذي يقول (يمكنك الذهاب إلى مدى بعيد بابتسامة ، ويمكنك الذهاب إلى مدى أبعد بكثير بابتسامة ومسدس) .
هذا المال الوفير ينفقه على أربعة نساء لكي يكمل شرع الله ، ولم يبقيهنّ أربعة بل يطلق إحداهن ويبقي ع......
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (#هاتف بشبوش - وفاء عبد الرزاق ، بين شينِ وحاموت(2)) نشر أولاً على موقع (الحوار المتمدن) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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