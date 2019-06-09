هاتف بشبوش - وفاء عبد الرزاق ، بين شينِ وحاموت(2)

2019/06/09 | 22:10

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #هاتف_بشبوش (الحب هوالديانة الحقيقية للتعقيد المفرط ...أدغار موران ) .ثم تتحدث الرواية عن عبودية المال والسرقات التي لم يشهدها التأريخ .مالُّ مصحوب بعنف وقتل على طريقة فاقت آل كاوبوني رجل العصابات الأمريكي الذي يقول (يمكنك الذهاب إلى مدى بعيد بابتسامة ، ويمكنك الذهاب إلى مدى أبعد بكثير بابتسامة ومسدس) .هذا المال الوفير ينفقه على أربعة نساء لكي يكمل شرع الله ، ولم يبقيهنّ أربعة بل يطلق إحداهن ويبقي ع......

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