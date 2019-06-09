2019/06/09 | 22:10

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ بغداد

دعا النائب عن تحالف سائرون ستار

العتابي اليوم الاحد رئيس الوزراء عادل عبد المهدي الى طرح الأسماء الوزارية في البرلمان

بعيداً عن ضغط الأحزاب وفضح الجهات التي تعطل إقرار الكابينة الحكومية.





وذكر العتابي في بيان أورده

مكتبه الإعلامي تلقى “النور نيوز” نسخة منه أن “بعض الجهات ما زالت

تمارس الضغط على رئيس الوزراء لتمرير شخصيات مرفوضة بشكل مخفي بعيدا عن الاعلام محذراً

من العودة إلى المربع الأول”.

وأضاف أن” تأخير حسم الكابينة

يهدد الدولة والحكومة برمتها ويعطل مصالح المواطنين ويأثر بشكل مباشر على الأمن والانتصارات

المتحققة على الإرهاب الداعشي”، داعيًا في الوقت ذاته “الكتل السياسية لاسيما

منها التي تطالب بتمثيل وزاري في الحكومة الى تحمل مسؤوليتها أمام الشعب العراقي وإنهاء

ملف الكابينة الوزارية قبل انتهاء الفصل التشريعي الثاني” .

انشر على مواقع التواصل !

Post Views:

1

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (برلماني يطالب عبد المهدي بفضح الجهات التي تعرقل إستكمال الحكومة) نشر أولاً على موقع (النور نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (برلماني يطالب عبد المهدي بفضح الجهات التي تعرقل إستكمال الحكومة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (النور نيوز).