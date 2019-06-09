إياد السامرائي يهنئ الملك عبد الله الثاني بعيد الجلوس الملكي على العرش

2019/06/09 | 22:10

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ بغداد

قدّم الأمين العام للحزب الإسلامي العراقي إياد السامرائي اليوم الأحد، التهاني والتبريكات إلى الملك عبد الله الثاني ملك المملكة الأردنية الهاشمية ، وذلك بمناسبة الاحتفال بعيد الجلوس الملكي على العرش .

وذكر بيان صدر عن السامرائي

تلقى “النور نيوز” نسخة منه أن الأخير عبر “في برقية تهنئة وجهها بهذا

الخصوص عن سعادته بهذه المناسبة العزيزة “، داعياً المولى القدير أن يعيدها على

جلالته باليمن والخير والبركات ، وعلى الشعب الأردني الشقيق بالمزيد من الرفعة والتقدم

والازدهار ، ليبقى يؤدي دوره المهم والمؤثر بين دول المنطقة”.





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