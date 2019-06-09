نواب يتهمون الحكومة بالضعف والمزاجية وترحيل الازمات وخرق الدستور والتسويف وخيانة الأمانة

2019/06/09 | 22:12

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- جراء استمرار التلكؤ بحسم ملفات مستعصية بغداد ـ الصباح الجديد: طالبت عضو لجنة مراقبة تنفيذ البرنامج الحكومي والتخطيط الاستراتيجي انعام الخزاعي امس الأحد مجلس الوزراء بنشر كل تقارير العمل المنجز ضمن البرنامج الحكومي بشكل عاجل، وفيما هدد النائب جواد الموسوي امس الاحد، بمناقشة حجب الثقة عن حكومة رئيس الوزراء عادل عبد المهدي، اذا تم التنصل ...

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