نائب يرجح تأجيل استكمال التشكيلة الحكومية الى الفصل التشريعي الثالث للبرلمان

2019/06/09 | 22:12

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد ـ الصباح الجديد: توقع النائب عن كتلة الجيل الجديد سركوت شمس الدين امس الاحد، ان يشهد الفصل التشريعي الثالث استكمال التشكيلة الحكومية.وقال شمس الدين في بيان تلقت “الصباح الجديد” نسخة منه، ان “الخلاف على الوزارات المتبقية من التشكيلة الحكومية مايزال قائما”، مؤكداً ان “كل ما يدور في الاروقة عن وجود اتفاق سياسي هو ...

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