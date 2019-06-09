العراق يسدد نصف الديون المترتبة عليه لإيران عن استيراد الكهرباء

2019/06/09 | 22:12

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الصباح الجديد – وكالات: أعلنت وزارة الطاقة الإيرانية، الأحد، ان العراق سدد 50% من إجمالي الديون المترتبة عليه من استيراد الكهرباء من ايران، مبينة أنها تتسلم مستحقات تصدير الكهرباء من العراق بالدينار واليورو.ونقلت وكالة “فارس” الإيرانية عن مساعد وزير الطاقة همايون حائري أن “ايران تتسلم حاليا مستحقات تصدير الكهرباء للعراق بعملتي الدينار واليورو”، مبيناً ...

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