الصحة تصدر ارشادات للمواطنين للوقاية من ارتفاع درجات الحرارة

2019/06/09 | 22:13

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بغداد اليوم - بغداد

اصدرت دائرة الصحة العامة في وزارة الصحة، الاحد، مجموعة من الارشادات للمواطنين للوقاية من الاثار الضارة نتيجة ارتفاع درجات الحرارة في البلاد.

وقالت الصحة في بيان إنه "وفقا لتحذير هيئة الأرصاد الجوية من ارتفاع درجات الحرارة والتى قد تتسبب الى حدوث مضاعفات تؤثر على صحة الفرد، وخوفا على صحة المواطنين والعمال، ولتجنبهم حدوث المضاعفات فيجب شرب كميات كبيرة من السوائل، وأخذ وقت كاف من الراحة، وعدم تعرض مرضى الضغط العالي للحرارة المرتفعة والخروج من المنزل".

وأضافت "يجب الامتناع عن تناول اللحوم والدهون والمقليات، والتى تعد من المصادر الغنية بالطاقة وتساعد على إفراز الكثير من العرق ورفع حرارة الجسم، وتغطية الرأس وغسيل الوجه بكمادات باردة، وعدم العمل بأماكن مغلقة، والإقلال من تناول السكريات، لأنها تزيد من الطاقة بالجسم وترفع من معدلات الحرارة به وإفراز الكثير من العرق مما يؤدى إلى الجفاف، والاعتماد على الخضروات والفاكهة وتناول الجبن واللبن، والإكثار من تناول الموالح، لأنها تحافظ على الماء فى الجسم، بالاضافة الى انه من الضرورى الحذر لأنه يمكن التعرض لضربة الشمس حتى عند التواجد فى مكان ظل، فمن الضروري الانتباه فى حالة تعرضهم للإغماء أو الشعور بالصداع".

بغداد اليوم _ البصرة

كشف فنان شعبي في محافظة البصرة، اليوم الخميس، عن تلقيه وأعضاء فرقته، إضافة إلى فرق أخرى للفنون الشعبية في المحافظة، تهديدات بالقتل من قبل جماعات "الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر".

وقال الفنان الشعبي عبدالله البصري

بغداد اليوم _ بغداد

أعلنت وزارة التربية، اليوم الأحد، تقديم كلية التربية المفتوحة التابعة لها طلبا لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي بشمول المتخرجين منها في الدراسات العليا.

وقال إعلام الوزارة في بيان، إن "عمادة كلية التربية المفتوحة، اح

بغداد اليوم

قرر مدير عام دائرة صحة محافظة بابل وكالة محمد قحطان الأسدي، اليوم الأحد، إجراء سلسلة من التغييرات الأدارية في المؤسسات التابعة لدائرته.

وأظهرت وثائق تحمل توقيع الأسدي وحصلت (بغداد اليوم) على نسخ منها، توجيه الأخير بـ"نقل وإعفاء

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