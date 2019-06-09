طهران ومسقط تتعاونان في المجال الجوي

2019/06/09 | 22:15

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ متابعة أعلنت الخطوط الجوية العمانية عن تسيير رحلات جوية مباشرة بين مسقط وطهران، وبحضور السفير الإيراني لدى مسقط محمد رضا نوري شاهرودي وكبار مسؤولين منظمة الطيران العمانية.وقال نوري شاهرودي، في تصريح أدلى به خلال مراسم التشغيل، إن “تسيير هذه الرحلات الجوية في مثل هذه الظروف يدلل على متانة أواصر الصداقة بين إيران وعمان”.[…]

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