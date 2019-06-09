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الأخبار المحلية

الأحد 9 يونيو 2019 | 09:59 مساءً | عدد القراءات : 17

الصحة تصدر ارشادات للمواطنين للوقاية من ارتفاع درجات الحرارة

بغداد/...اصدرت دائرة الصحة العامة في وزارة الصحة، الاحد، مجموعة من الارشادات للمواطنين للوقاية من الاثار الضارة نتيجة ارتفاع درجات الحرارة في البلاد.

وقالت الصحة في بيان إنه "وفقا لتحذير هيئة الأرصاد الجوية من ارتفاع درجات الحرارة والتى قد تتسبب الى حدوث مضاعفات تؤثر على صحة الفرد، وخوفا على صحة المواطنين والعمال، ولتجنبهم حدوث المضاعفات فيجب شرب كميات كبيرة من السوائل، أخذ وقتا كافي من الراحة، عدم تعرض مرضى الضغط العالي للحرارة المرتفعة والخروج من المنزل".

وأضافت "يجب الامتناع عن تناول اللحوم والدهون والمقليات، والتى تعد من المصادر الغنية بالطاقة وتساعد على إفراز الكثير من العرق ورفع حرارة الجسم، وتغطية الرأس وغسيل الوجه بكمادات باردة، وعدم العمل بأماكن مغلقة، والإقلال من تناول السكريات، لأنها تزيد من الطاقة بالجسم وترفع من معدلات الحرارة به وإفراز الكثير من العرق مما يؤدى إلى الجفاف، والاعتماد على الخضروات والفاكهة وتناول الجبن والزبادى، والإكثار من تناول الموالح، لأنها تحافظ على الماء فى الجسم، بالاضافة الى انه من الضرورى الحذر لأنه يمكن التعرض لضربة الشمس حتى عند التواجد فى مكان ضل، فمن الضروري الانتباه فى حالة تعرضهم للإغماء أو الشعور بالصداع".انتهى 1

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