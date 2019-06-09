وزير الخارجية البريطاني يعتبر أنه يمكن إعادة التفاوض مع الأوروبيين بشأن بريكست

2019/06/09 | 22:19

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ خطوة برس أعلن وزير الخارجية البريطاني جيريمي هانت وهو مرشح لخلافة رئيسة الوزراء تيريزا ماي، الأحد أنه مقتنع بأن إعادة التفاوض ممكنة لتجنّب حصول بريكست من دون اتفاق، مرتكزاً على محادثة أجراها مع المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل تصبّ في هذا الاتجاه.وأكد هانت في حديث لقناة “سكاي نيوز” أن ميركل “قالت إنه

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