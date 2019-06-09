ماكرون غاضب من التشجيع التركي

2019/06/09 | 22:19

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وصف الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون اليوم، تصفير المشجعين الأتراك على النشيد الفرنسي في المباراة التي جمعت منتخب بلاده بالمنتخب التركي البارحة بـ “العمل

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