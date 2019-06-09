طهران تحتضن استذكارا لابادة الكورد الفيليين

2019/06/09 | 22:20

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تقيم هيئة الكورد الفيليين في طهران، استذكارا خاصة بابادة ابناء الشريحة في ذكراها ال39.

ويقام استذكار الابادة على قاعة حسينية الكورد الفيليين بمركز مدينة طهران بشارع امير كبير بمروي، في الساعة 5.30 عصرا بالتوقيت المحلي يوم الجمعة المقبل 14/6/2019.

وتقيم الهيئة استذكار الابادة للسنة ال16 على التوالي.

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