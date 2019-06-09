توقعات الطقس ليوم غد الاثنين

2019/06/09 | 22:23

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

توقعت الهيئة العامة للأنواء الجوية، اليوم الأحد، أن يكون طقس يوم غد

الإثنين، غائماً جزئياً في عموم البلاد، مع ارتفاع درجات الحرارة.وذكرت الهيئة في بيان ، أن "المنطقة الوسطى في البلاد ستشهد يوم غد

الإثنين، طقساً غائماً جزئياً الى غائم، مع تغيير في درجات الحرارة،

أما الرياح ستكون متغيرة الاتجاه خفيفة السرعة".وأضاف البيان، ان "المنطقة الشمالية ستشهد طقساً غائماً جزئياً الى

غائم، مع ارتفاع درجات الحرارة بضع درجات"، لافتاً إلى ان "الرياح

متغيرة الاتجاه خفيفة السرعة".وبين، أن "المنطقة الجنوبية ستشهد طقساً صحواً مع قطع من

الغيوم، مع ارتفاع درجات الحرارة قليلاً، أما الرياح متغيرة الاتجاه

خفيفة السرعة".

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