تربية ميسان تُحدد موعد نهائي لاعلان نتائج التعيينات

2019/06/09 | 22:24

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(المستقلة)/علي قاسم الكعبي/..كشفت مديرية تربية ميسان،الاحد، عن قيامها بأعلان نتائج التعيينات على ملاكها الأسبوع المقبل.

وقال مدير عام تربية ميسان رياض مجبل الساعدي لـ(المستقلة) ان نتائج التعيينات ستعلن يوم الخميس او الأحد من الاسبوع المقبل كحد أقصى.

وأضاف أن هذا الموعد سيكون موعدا نهائيا لإعلان نتائج اسماء المرشحين للتعيين على ملاكها ضمن الدرجات التعويضية التي أعلنت عنها سابقا .

واوضح أن عدد الدرجات المعلنة بلغ ٢٣٦٠ درجة، فيما تجاوز عدد المتقدمين الكلي الـ٤٠ الف.

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