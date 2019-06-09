2019/06/09 | 22:29

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ خطوة برس كشفت صحيفة ماركا الإسبانية عن توجيه نجيلا ترينداد الفتاة التي تتهم البرازيلي نيمار داسيلفا نجم باريس سان جيرمان باغتصابها، تهمة مشينة أخرى له.وذكرت الصحيفة الإسبانية في تقرير نشرته اليوم، بعد حصولها على تسجيلات المحادثات بين ترينداد البالغة 27 عاما ومحاميها، بأن ترينداد تتهم نيمار بإدمان المخدرات.وتقول ترينداد في

هناك تفاصيل اخرى بخصوص الحسناء المدعية على نيمار بالاغتصاب توجه له تهمة “مشينة جديدة” وكالة خطوة برس.

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